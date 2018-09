Eatud edetabelid: Eiki Nestor arvustas Nublut, 5Miinust ja Ödesid

5Miinust - "Trenažöör" (3 punkti)

Eiki Nestor: Iseenesest on neid noori ja andekaid luuletajaid, kes rütmi taustal oma luulet esitavad, on väga palju ja see on väga tore. See lugu ei vaimustanud mind. Ta ei eristunud kuidagi teistest. Kui ma neile noortele meestele midagi soovitaks, siis tehku mõni džässibiidiga lugu. Siis ma kuulaksin hea meelega ja ehk oleks pisut huvitavam.

Calvin Harris, Sam Smith, Jessie Reyes - "Promises" (4 punkti)

Eiki Nestor: Viit saada on minu käest keeruline, aga "nelja" panen ära. See on muusika, mida ma olen harjunud kutsuma heaks popiks. Popmuusikas on väga palju totaalset jama, aga selline soulielementidega tantsumuusika on meeldiv. Enda DJ-seti ma seda lugu vist siiski ei võtaks.

Öed - "Rulli rulli rulli" (Nublu remix) (3 punkti)

Eiki Nestor: See lugu läks 5Miinusega samasse kohta. Sõnad olid sellised, et lugu oli mõeldud, et viis aastat noorematele inimestele, kui "Trenažöör", aga seegi jäi pisut igavaks.

Dynoro & Gigi D'Agostino - "In my mind" (2 punkti)

Eiki Nestor: Ilmselt lastelaulud on ka ajas arenenud. Ja kindlasti on mudilastel selle järgi väga vahva õõtsuda. Loodetavasti leiavad nad uue lemmikloo, kui nad kooli lähevad.

Nublu - "Öölaps" (4 punkti)

Eiki Nestor: Nublut olen ma isegi laivis näinud. "Mina ka" oli minu arvates kaasahaaravam lugu, aga kogu aeg ei saagi teha hitte. Aga "Öölaps" on ka hea lugu. Võrreldes 5Miinuse ja Ödedega on siin rohkem vaeva nähtud nii riimide kui põhja osas, mis mulle eriti meeldib.