Hillar Mets Williamsi karikatuuri kriitikast: see on kunstlikult tekitatud poliitkorrektsus

Eesti Päevalehe karikaturist Hillar Mets ütles, et Serena Williamsi karikatuuri ümber lahvatanud skandaal on ülespuhutud teema ning tema ei näinud pildil rassismi või seksismi, milles karikaturist Mark Knighti süüdistatud on.

"Mina ei näinud seal mitte midagi sellist, mille üle pahandada. Karikaturistile on tegelikult paljugi lubatud, sest karikatuur tähendab konkreetselt liialdamist, ta peabki natuke olema ülepingutatud. Kui keegi hakkab oma visioone tekitama ja lugu ajama, on see poliitika ja vastik," ütles Mets ERR Menule.

Metsa arvates on Williamsi karikatuur kontekstist välja rebitud ja ilmselt karikaturist Mark Knight ei arvanud seda tehes, millise pahameeletormi ta põhjustab. "See on kunstlikult tekitatud poliitkorrektsus. See on ka natukene jutumärkides asi. Mina pakuks välja, et palun võtkem karikatuuri naljana lõõgastuseks. Selle mõte ei ole inimesi tülli ajada, enamjagu tarku väljaandeid ja inimesi niimoodi ka sellesse suhtub," rõhutas Mets.

Metsa sõnul on karikaturistid reeglina lapsemeelsed, aga samal ajal väga tundlikud ühiskonna teemade suhtes. "See on nende privileeg ja nad on selles mõttes puutumatud. Vanasti kuninga õukonnas narr oli ka puutumatu, ta võis kuningale öelda, mis iganes pähe tuli. Tema mõte oligi see, et anda kuningale teada, kus on natuke liiale mindud," tõi Mets näite.

Karikaturisti hinnangul näitab inimese suhtumine karikatuuri tema intelligentsust. "Karikatuur on nali, see peaks vabastama inimesi oma kramplikust mõtlemisest ja kui see kedagi ärritab ja keegi on väga solvunud, on see selline kunstlikult üles ehitatud jama," ütles ta.



Mets tõi näite oma hiljutisest karikatuurist, mille järel võttis temaga ühendust siseminister Andres Anvelt. "Ma tegin hiljaaegu päris koleda karikatuuri meie ministritest, et see on tõeline Kanuti aia pätikamp. Tundus, et see võiks kedagi solvata, aga samal ajal meie siseminister näitas üles riigimehelikkust ja palus endale sellest pildist koopiat, et ta saaks selle ära raamida," meenutas Mets.

Sarnast pahameelelaviini nagu Williamsi karikatuuri puhul Metsal olnud pole. "Ilmselt mul on vedanud intelligentsete inimestega. Keegi võib ju solvuda, aga kui ta näitab üles solvumist, paljastab ta iseenda küündimatuse ja juhmuse. Enamjagu inimesi suhtub ettevaatlikult karikatuuride kritiseerimisse, nad panevad sellega iseennast löögi alla," tõdes ta.

Metsa karikatuurid valmivad sisetundest ning tema sõnul pole mõtet vaevata pead sellega, kuidas üldsus sellesse suhtub. "Konkreetselt kedagi solvata pole ma kunagi kedagi tahtnud ja väga radikaalseid pilte pole kunagi teinud. Pigem olen ma leebelt suhtunud, sest inimesed eksivad, me kõik eksime, mina eksin ka ja väga materdada pole mõtet. Antud skandaali puhul ma arvan, et see on ülespuhutud asi," tõdes ta.