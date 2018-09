Urmas Nemvalts Williamsi karikatuurist: sama hästi võib ette heita, miks ma Savisaart paksuna joonistan

Esmaspäeval avaldas karikaturist Mark Knight Austraalia väljaandes Herald Sun karikatuuri Serena Williamsist seoses tema käitumisega US Openi finaalis. See karikatuur on tekitanud aga paljudes inimestes pahameelt, kuna väidetavalt on tegemist rassistliku pildiga. Postimehe karikaturisti ja koomiksi "Mürakarud" autori Urmas Nemvaltsi arust on aga tegemist suurepärase teosega.

"Eks see pahameeletorm on meie haige ajastu, mis praegu käes on, kus igaühel on kombeks solvuda, keegi tõmbab mingi undamise üles ja siis terve kari jookseb pladinal järele," sõnas Urmas Nemvalts ERR-ile ja kinnitas, et tema on kõige rohkem pettunud J. K. Rowlingus, kes kommenteeris samuti kõnealust karikatuuri. "Ta on olnud tükk aega minu lemmikkirjanik, ma loodan, et ta saab sellest kõigest üle."

"Samas on ju mõnes mõttes ka hea, kui seda kisa natukene on, sest tulevad välja ka teised arvamused, kainelt mõtlevad inimesed saavad samuti oma sõna sekka öelda," tõdes ta ja mainis, et probleemiks on just Facebook ja Twitter, kus inimesed saavad kerge vaevaga midagi öelda ja ennast seeläbi esile tõsta.

Nemvaltsi arvates on tegemist suurepärase karikatuuriga. "Kõik räägivad, et teine tennisist on seal pildil statisti rollis, aga olgem ausad, see Jaapani mängija oligi blondeeritud peaga ning minu arust on ta just täpselt ära tabatud," sõnas ta ja nentis, et ei saa väita, et teine mängija oleks kuidagi n-ö seinaks joonistatud.

"Samamoodi rassistlik süüdistus, ma ei saa aru, sest nad on ju praktiliselt ühe tooniga värvitud, seal ei ole isegi nahavärvi, muidugi, Serena Williams on oma afroameeriklase näojoontega, aga mis teha, karikaturistid kasutavadki kõik eripärad ära," selgitas ta ja kinnitas, et sama hästi võib talle ette heita, miks ta Savisaart paksuna joonistab. "Sellega võib täiesti absurdini välja minna."

Isiklikult Urmas Nemvalts sellele eriti ei mõtle, kas ta riivab oma karikatuuriga kellegi tundeid või mitte. "Ma olen ise tugevalt tsensuuri ja võltssallivuse vastu, näiteks see, mis Rootsis toimub, kuidas Lindgreni vanu raamatuid tsenseeritakse või kui poliitiku jutus on midagi rassistlikku, siis ta tambitakse kohe maatasa, ma lähen väga veriseks sellise asja peale."

"Minul isiklikult on ainult üks vahetu kontakt, kui aastaid tagasi oli probleem Tartu neonatsidega, kes kimbutasid Tartu Ülikooli mustanahalisi üliõpilasi," ütles ta ja lisas, et ta tegi kurja pildi vahetult enne seda, kui neonatsid kogunesid Tartus Hitleri sünnipäeva pidama. "Siis olin ma korraks sellises olukorras, kus mul oli neid mitu tükki ümber, aga õnneks olin just trennist tulnud ja sõber oli ka kaasas, siis ei läinud mingiks füüsiliseks arvete õiendamiseks, aga see oht oli õhus küll."