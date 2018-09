Nublu annab oktoobris Kultuurikatlas seni suurima kontserdi

Väidetavalt on tegemist räppari siiani kõige ajuvabama kontserdiga, sest oodata on nii pöörast lavashowd kui ka spetsiaalselt kontserdi jaoks loodud produktsioonilahendusi.

Nublu on salapärane Eesti räppar, kelle tähelend sai alguse Soundcloudi üles riputatud lugudest, mis on tänaseks erinevatel muusikaplatvormidel kogunud miljoneid kuulamisi. Räppari hitte nagu "Mina Ka" ja "öölaps!" teavad fännid sõna-sõnalt peast, kuid keegi neist ei tea, kes Nublu päriselt on. Anonüümsus on räppari firmamärk.

"Me teame omast käest räpis, et mingid asjad tulevad lainetena tagantjärele, mis ei ole hittideks mõeldud, vallutavad edetabeleid ja saavad aastahittideks," rääkis räppar Reket suvel Raadio 2 hommikupogrammis Nublu hitistaatusesse jõudnud loost "Mina Ka", mida on ainuüksi Youtube'is pea kaks ja pool miljonit korda kuulatud.

Räppar Nublu selle sügise üks vähestest kontsertidest toimub 13. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas. Lisaks astuvad üles pealinna kuumimate peosarjade Grind ja Bianca residendid.