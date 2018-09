"Troonide mängu" näitleja süüdistab Marvelit geinäitlejate vähesuses

"Homoseksuaalsuse ja mehelikkusega on tekkinud probleem, justkui need kaks ei võiks olla kooskõlas," rääkis ta väljaandele Variety Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil.

Näitleja viitas, et koomiksifilmide tootja loomingus ei ole olnud ühtegi geinäitlejast peategelast. "Marveli filmides ei saa peaosas mängida näitleja, kes on päriselus gei, kuid kehastab filmis superkangelast. Millal see ükskord juhtub," küsis ta.

Marveli filmides pole seni olnud palju LGBTQ kogukonna esindajaid. Eelmise aasta filmi "Thor: Ragnarok" näitleja Tessa Thompsoni tegelaskuju Valkyrie on biseksuaalne, kuid filmis polnud tema seksuaalsusele viidatud. Filmist "Black Panther" lõigati välja aga stseen, mis kujutas samasooliste omavahelist flirti.

She's bi. And yes, she cares very little about what men think of her. What a joy to play! https://t.co/d0LZKTHCfL