Improfestival toob publikuni vanamemmed ja -taadid

Improteater tähendab seda, et lavale jõudvad etendused improviseeritakse otse publiku silme all. Laias laastus on etenduste žanr ja tegumood küll varasemalt kokku lepitud, kuid lood ise sünnivad enamasti publiku või muude väliste tegurite pakkumistest. Nii leiab sel korral kavast nii romantilise komöödia, muusikali, skandinaavia krimi, CSI kui ka näiteks Tarantino võtmes lugusid.

Teiste hulgas astub lavale ka Prantsuse trupp Poulpe Productions, kes improviseerib etenduse eesti eakate inimeste elust.

Etendusega "(G)oldies" (tõlk. "Muld või kuld") Kinomaja lavale astuva Poulpe Productioni lähtekohaks on intervjuud vanema generatsiooni esindajatega, mille läbi nad nende elu mõista püüavad. Seni on seda formaati mängitud peamiselt Prantsusmaal, kuid kuna trupp on muidu väga rahvusvahelise haardega, olid nad rõõmuga nõus osalema ka Tildil ning siinsetest inimestest inspireerituna oma nägemuse lavale tooma. Seoses sellega otsib festival ka inglise keelt kõnelevaid vanainimesi, kes näitlejatele oma elust oleks nõus pajatama.

Lisaks nimetatud Prantsuse trupile on festivalil üles astumas veel esinejad Lätist, Hollandist, Inglismaalt, Saksamaalt, Türgist, Ameerikast ja otseloomulikult Eestist. Festivali raames toimuvad ka töötoad.

Improfestival Tilt ootab soovitusi memmede ja taatide osas aadressile: tilt@improfestival.ee.

Festivali programm kestab 20.-22. septembrini.