Karikaturist Andres Varustin: Serena Williamsist on palju koledamaid karikatuure

Austraalia väljaanne Herald Sun avaldas esmaspäeval karikatuuri Serena Williamsist, kus oli kujutatud tipptennisisti ebaprofessionaalset käitumist US Openi finaalmatšisil. Karikatuur tõi sotsiaalmeedias kaasa pahameeletormi, kui paljud viitasid, et tegemist oli seksistliku ja rassistliku joonistusega, vahendas "Vikerraadio".

Varustini sõnul tagas pildi aga Serena Williamsi enda tobe käitumine. "Pilt on ju tore ja ma ilmselt millegi pärast asun karikaturisti poole peale, sest ma vaatasin ka videot, kus Serena laamendas, no on kole. Inimene, kes on absoluutses tipus tennisemaailmas ja kaotab enesevalitsuse," arutles ta.

Kirjanik J. K. Rowling tõi välja, et kõige diskrimineerivam osa on just pildi taustal, kus Williamsi vastast Naomi Osakat on kujutatud valgenahalise blondiinina, kuigi naine on Haiti-Jaapani päritolu. Varustini sõnul on pilt mitmeplaaniline ning karikatuur pole dokumentalistika. "Ta on keskendunud Serenale ja taustal ei viitsinud võib-olla vildikat raisata, see on ainult detail, teine plaan," arvas Varustin.

Teisest küljest tuleb Varustini sõnul karikatuure tehes leida inimesele iseloomulikud nüansid ja neid võimendada, mistõttu ei peaks olema kriitiline ka selle peale, kuidas Serenat on kujutatud. "Serenast on muid pilte ka ja paljud on võib-olla isegi koledamad," rääkis ta. Karikatuuri autorit Mark Knighti mainiti ainuüksi teisipäeval Twitteris 74 000 korda. "Mina küll ei usu, et karikaturist on rassist, see on liiast," lausus ta.

Varustini hinnangul on sellise solvumisühiskonna taga meedia ja sotsiaalmeedia. Mees ise sellele liiast ei mõtle, mis tema karikatuur sotsiaalmeedias võib kaasa tuua. "Joonistada saab igasuguste teemade peale, õnneks on meil veel väga vaba ühiskond ja piire ei seata. Isegi Õhtulehes, kus ma olen 22 aastat teinud, ei ole mul väga pahandusi tulnud," ütles ta.

Öösel, enne intervjuud leidis Varustin aega, et visandada "Vikerhommiku" saatejuht Taavi Libe: