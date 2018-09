Priit Võigemast lavastab Kinoteatris tükki moodsast pereelust

Tõlkija ja dramaturgi Paavo Piigi sõnul on Marius von Mayenburg hetkel üks Saksa mängitumaid näitekirjanikke, kelle looming ei ole ka Eestis võõras. ""Õpilane" jooksis eelmisel aastal kinodes, "Perplexi" mängiti teatris ja "Märter" tuleb sel hooajal Endla teatris lavastamisele," ütles Piik. ""Monument" on ühest küljest lihtne perelugu, teisest küljest vaimukas kokkuvõte ummikust, kuhu praegune väärtuste dialoog Euroopas on jõudnud - omamoodi õhtumaa allakäigu kirjeldus," lisas ta.

