Politsei loobus Nick Carteri vägistamisjuhtumi menetlemisest

"Melissa ei andnud meie koosolemise ajal mulle kunagi mõista, et miski, mis me tegime, polnud konsensulik. Kellelegi ebamugavuse põhjustamine või tema kahjustamine on minu loomuse vastane ning vastuolus kõigega, mida pean kalliks," seisis tollases avalduses.

2017. aastal novembris süüdistas endise popbändi Dream liige Melissa Schuman poistebändi Backstreet Boys liiget Nick Carterit tema vägistamises. Schuman väitis, et Carter vägistas ta 2003. aastal pärast seda, kui naine keeldus talle oraalseksi tegemast. Paar tundi pärast süüdistuse esitamist tegi Carter avalduse, kus ütles, et Schumani süüdistused teevad ta kurvaks, vahendas Pitchfork .

