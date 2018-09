Mitmesaja aasta vanune vrakk toimetati Tallinna sadamast vee all avamerele

Allveearheoloog Rait Kütt rääkis, et laevavrakk oli teada juba aastaid, kuid see otsustati viia nüüd turvalisemasse kohta, et suured laevakruvid seda ei vigastaks. "Kuna laev on vana, on ta veest väljatõstmine kaunis komplitseeritud, sest kui ta tuleb veest välja, hakkab puit kohe lagunema," ütles Kütt ETV saates "Ringvaade".

Laevavrakk paiknes Tallinnas Vanasadama akvatooriumis kolmanda kai ees umbes kümne meetri sügavusel. Samas kohas silduvad igapäevaselt Tallinn-Stockholm reisilaevad, mis vrakile viga tegid. "Nad tekitasid keeriseid vee alla ja need keerised olid nii võimsad, et vrakk oli nagu pesumasinas," selgitas Kütt.

Allveearheoloog Lisseth Pedroza Fuentes rääkis, et tavaliselt on leitud laevavrakid purunenud, kuid Tallinnast leitud vrakiga oli keerulisem lugu. "See oli purunenud ja tagurpidi. See ei olnud stabiilne," rääkis ta, miks vraki eemaletoimetamiseks valmistuti kolm nädalat.

Vraki leidsid 2007. aasta sügisel Tuukritööde OÜ tuukrid sadama ülevaatuse käigus ning selle mõõtmed olid 24 korda kümme meetrit.