Liisi Eesmaa viis moetudengid Hong Kongi bambuslehvikutest moeskulptuure looma

"Skins&Shells" on rahvusvaheline koostööprojekt, mis sündis Eesti kunstiakadeemia ja Hong Kongi polütehnilise ülikooli moemagistrantide ühistööna. Kontseptsiooni raames valmisid Aasiale ikoonilisest 1600 bambuslehvikust 11 narratiivset moeskulptuuri. "See on loovuse arendamine. Me viisime kaheksa Eesti moetudengit Hong Kongi, kus meid ootas ees 24 polütehnilise ülikooli magistranti," rääkis Eesmaa ETV saates "Ringvaade".

Eesmaa sõnul viskas ta oma tudengid pea ees vette. "Selle asja tuum oli mingis mõttes kultuuriline koostöö, et panna nii erinevatest kultuuriruumidest inimesed kokku tiimidesse, et nad koos ehitaksid midagi ja tekiks sünergia," põhjendas ta ettevõtmist.

Eksperimentaalvormide seeria pealkiri "Skins&Shells" lähtub elu eksistentsi ümbritsevate kaitsemembraanide mõtestamisest. Seda nii sõna-sõnalt kui ka abstraktsemas võtmes, sest ka linnaruum või traditsiooniline rõivas on justkui omamoodi identifitseeritav nahk.