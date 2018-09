Esilinastub Eesti võõrkeelsele Oscari kandidaat "Võta või jäta"

Täna esilinastub Tartus ja homme Tallinnas uus kodumaine mängufilm "Võta või jäta". Linateos on eesti kandidaat võõrkeelsele Oscarile ning selle on kirjutanud ja lavastanud Liina Triškina-Vanhatalo. Linateos räägib isadusest väga tundlikul moel.

"See on teema, millest peab rääkima, see isakuvand pole olnud meie ühiskonnas hea," rääkis Triškina-Vanhatalo "Aktuaalsele kaamerale".

Produtsent Ivo Felt lisas, et teda kõnetas filmi väga selge ja lihtsa joonega lugu, mis räägib meie tänapäeva asjadest. "Mina ei mäletagi, et ma oleksin teinud sellist tänapäevast filmi, mis räägiks nii valusatest või täpsetest teemadest," tõdes ta.

Feldi sõnul on filmis kajastatud rasked teemad tundlikus võtmes. "Me räägime üksikvanemlusest iga päev. Me teame, etmeie ümber on neid palju. Siin on nii palju teemasid, millele võib mõelda, et miks me sellised oleme, miks inimesed on sellised. Ma loodan, et filmi vaadanud leiab endas kindlust edasi minna," lausus Felt.