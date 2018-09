Salakaubana välja smugeldatud kuldmask jõudis 20 aasta järel tagasi Peruusse

Kaheksandast sajandist pärinev mask kujutab jumalat, keda kummardati veel enne Peruus kaua kestnud inkade ajastut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mask on sepistatud kullasulamist, sellel on hõbedast silmad ning see on riigist röövitud ja hiljem tagasi saadud taieste hulgas üks olulisimaid.