Galerii: Miss Ameerika valiti esmakordselt bikiinivooruta

Värske miss Ameerika Nia Imani Franklin kinnitas Huffington Postile, et on õnnelik bikiinivooru ärajäämise tõttu. "Kõik need naised laval on sellest midagi enamat," ütles ta võidu järel.

"Paljud noored naised on pöördunud minu kui miss New Yorgi poole, küsides, kuidas saavad võistlusel kaasa lüüa. Ma usun, et neid on selleks kannustanud olukord, kus nad ei pea stipendiumi saamiseks ujumisriietes mööda lava kõndima," jätkas ta.

New Yorgi esindaja Nia Imani Franklini kroonis miss Ameerikaks eelmise aasta võitja Cara Mund. Võiduga kaasnes 50 000-dollariline stipendium.

Miss Ameerika uuenenud formaat tähendas küll bikiinivooru ärajäämist, kuid tõi tõi uue vooruna kaasa interaktiivse vestlussessiooni kohtunikega. Võistlejad võisid sel ajal kanda seljas seda, mis neile sobilik või mugav tundus.

Miss Ameerikal võistlevad osalejad vanuses 17-25 igast osariigist ja Columbia ringkonnast.

Pärast Me Too ahistamisvastast kampaaniat on Miss Ameerika teinud läbi ulatusliku uuenduskuuri. Võistluse etteotsa asus Gretchen Carlson, sest meediasse lekkis eelmise aasta lõpus kirjavahetus võistluse stsenaristi ja senise juhi Sam Haskelli vahel, kus mehed võistlejate suunas kohatuid nalju loopisid. Uues juhtkonnas on võimupositsioonidel ainult naised, nende hulgas endised Miss Ameerika võitjad.

Miss Maailma korraldajad teatasid juba 2013 aastal, et lõpetavad bikiinivooru. Bikiinivoor sai alguse 1951. aastal, mil rootslanna Kiki Håkansson miss maailma tiitli ujumisriietes vastu võttis. 2001. aastal võtsid korraldajad vastu otsuse, et bikiinivoor toimuks vaid fotode kujul, et osalejad ei peaks ujumisriietes laval kõndima. Voor nimetati ümber "Rannamoeks". 2013. aastal jäeti voor usulistel põhjustel ära ning 2014. aastal otsustasid korraldajad igasuguse bikiinides poseerimise võistlusel peatada.