12-aastane elupäästja: kui õde näitas nuttes venna poole, sain aru, et midagi on halvasti

Kuura rääkis "Vikerhommikus", kuidas päästis Viljandi järvest uppumisohus poisi. Kuna umbes kuueaastane laps käitus vee all imelikult, ei saanud Roger aru, kas ta mängib või on ohus. "Üks hetk hakkas kahtlane tunne, et äkki ta ei mängi ja läksin tema juurde. Tal oli kaasas ka vist vanem õde. Kumbki eesti keelt ei rääkinud minu meelest, aga õde näitas nutuse näoga venna poole, siis ma sain aru, et midagi on halvasti," meenutas 12-aastane poiss.

Kuura viis poisi kaldale, edasi tegelesid temaga juba vetelpäästjad. "Kui inimene on hädas, siis teda tuleb aidata," rääkis Kuura. Ta usub, et uppumisohus poissi ümbritsenud vanemad inimesed lihtsalt ei märganud teda, mistõttu ei jooksnud keegi teine ka appi. "Ma arvan, et nad samamoodi kõhklesid või lihtsalt ei näinud teda," arutles poiss, miks just tema lapse veest välja tõi.

Noormees kirjeldas raadioeetris asendit, millega ta poisi kaldale viis, ja tunnistas, et õppis võtet Hiiumaal emaga koos rannas olles. "Ema kogu aeg korrutas mulle, et kui sa väsid ära, siis ütle mulle. Ma üks hetk väsisin ära ja siis ta võttis mulle täpselt sama asendi ja viis mu hüppetornini," kirjeldas Kuura.

Kuura rõhutas, et kõige olulisem on mõelda ikkagi ennekõike enda turvalisusele. "Kõigepealt tuleb mõelda, kas sa oled võimeline teda aitama. Kui sa seda pole, siis kutsu keegi kogenum, vanem või parem ujuja," jagas ta õpetussõnu.

Siseminister Andres Anvelt andis täna üle 60 aumärki: viis päästeteenistuse kuldristi, üheksa päästeteenistuse hõberisti, 27 päästeteenistuse medalit, kuus päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 12 päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ja ühe missioonimedali.

Ühtekokku tunnustati rekordiliselt 108 inimest, kelle hulgas on nii päästeameti töötajaid kui ka tavakodanikke.