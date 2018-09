Kanal 2 tõi 9/11 aastapäeval stuudiosse vandenõuteoreetiku

Tõnumaa sõnul mingeid lennukeid, mis kaksiktornidesse lendasid, ei olnudki, plahvatused olid, kuid lennukeid mitte ning ka hukkunuid oli kordades vähem, sest tornid olid tegelikult tühjad.

"Jah, see oli Hollywoodi produktsioon. Ütleme nii, et see oli varasemalt kokkumonteeritud film, lavastus ehk made for TV movie," märkis ta.

Tõnumaa selgitas, et tornid olid teraskonstruktsioonidest, kuid lennukid tehakse alumiiniumist. "Ühes videos on näha, et lennuk tuleb teiselt poolt hoonet läbi, mis on füüsiliselt võimatu," ütles Tõnumaa.

"Näiteks, kui lennuk põrkab kogemata kokku linnuga, siis tehakse kohe hädamaandumine sellepärast, et lennukinina läheb lössi. Et ta tuleb nüüd ühes tükis teiselt poolt hoonet välja on ebareaalne. See ei ole füüsiliselt võimalik," leidis ta.

Reisilennukid kaaperdanud ja nendega New Yorgis kaksiktornidesse lennanud terroristid tapsid 11. septembril 2001 üle 2700 inimese.