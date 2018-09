KopliFest on saanud inspiratsiooni mõned aastat tagasi kohaliku kogukonna poolt ellu kutsutud Kopli liinide festivalilt. Tegemist on eelkõige kogukonnapäevaga, mille märksõnad on muusika, toit, kunst, tegemised noortele ja uued teadmised Kopli asumist.

TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leigeri sõnul on igati rõõmustav, et Mereakadeemia siseõu sobib Kopli ja Põhja-Tallinna kogukonnaürituse korraldamiseks. "Loodetavasti saame seeläbi kohalikele elanikele veelgi lähemale. Ürituse raames saame hoonest ja õppeklassidest huvitatud kutsuda ka majaekskursioonile ning ehk leiab nii mõnigi külaline end järgmisel aastal juba tudengi rollist," märkis Leiger.

"Kopli on kiiresti arenev piirkond. Möödunud aastal rekonstrueerisime trammiteed ja uuendasime Kopli kalmistuparki, sel aastal jätkame Süsta ja Kase parkide korrastamisega, samuti algas Kopli liinide ehitamine. Soovime, et Kopli asumipeost kujuneks selle piirkonna inimeste jaoks tugev traditsioon," ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

