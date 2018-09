Eesti jahimehed näitasid EM-il hirvepeibutamise oskust

Seda võib heaks tulemuseks lugeda, sest osaleti kuuendat korda. Väidetavalt aga on Kesk-Euroopa hirvedel meie omadest pisut erinev dialekt ja nad ei pruugi meie peibutust mõista, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui juba suurvõistlused, mida Euroopa meistrivõistlused kahtlemata on, siis käib sinna juurde ka vastav melu. Oma fännid on ka hirvepeibutajatel.

Eestistki sõitis Slovakkiasse seltskond jahimeeste seltsi liikmeid ja nende sõpru. Videomaterjali toimunust jagas Pärnu mees Urmas Salmu, kes on jahimeeste seltsi liige juba aastakümneid. Kuidas kohtunikud peibutusi hindavad, jääb ka talle arusaamatuks.

"Oleks ma hirv, siis ma suudaks aru sellest saada. Kuidas need kohtunikud selle hinde andsid, jääb mulle arusaamatuks. Tõenäoliselt oskavad nad seda Kesk-Euroopa hirvedialekti nii hästi mõista, et meie omad sellepärast ei pääsegi esimeste hulka," rääkis Salmu.

Salmu ütleb, et Saksa hirv ei pruugi meie peibutushäält mõista. "Talle tundub, et see on mingist teisest ooperist, see ei kuulu ju siia. See on nagu Mulgi või Võru murre."