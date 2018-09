Anthony Bourdain võitis postuumselt kõigis kuues Creative Arts Emmy nominatsioonis

Eriti tähelepanuväärne oli Bourdaini võit stsenaristika eest. Auhinna võttis Bourdaini nimel vastu telesarja "Parts Unknown" tegevprodutsent Lydia Tenaglia. "Tony oli sellele Emmyle korduvalt nomineeritud, kuid see libises alati tema nina alt minema. Seega võtan ma selle auhinna tema nimel vastu eriti suure kibedusega. Ta on teel tundmatutesse kohtadesse. Soovin, et oleksime seal koos temaga seda teekonda üles filmimas. Ma usun, et ta oleks sellele episoodile kirjutanud paganama kõva stsenaariumi," vahendas Consequence of Sound Tenaglia sõnu.

Peale stsenaariumi kategooria võitis Bourdain "Parts Unknowni" eest auhinna parima infoteinment-sarja või erisaate, dokumentaalsaate montaaži, dokumentaalsaate helitöötluse, dokumentaalsaate helimiksi ja parima dokumentaal- või tõsielu lühisarja kategoorias.

"Parts Unknowni" viimased osad jõuavad ekraanile selle aasta lõpus. Telesarjaga kaasnes hiljuti poleemika, kui CNN eemaldas oma voogedastusteenusest kõik telesarja need osad, kus esines Bourdaini tüdruksõber Asia Argento, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises.