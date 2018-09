John Legendist sai üks noorim ja esimene mustanahaline EGOT-tiitli saaja

Michael Sittowi näitus KUMUs on niivõrd haruldane, et ükski firma ei julgenud seda isegi kindlustada. Mis neis teostes nii erilist on, rääkis "Ringvaatele" kunstigurmaanist näitleja Kersti Kreismann. Kreismann teadis kohe, kui Sittowi-näitusest rääkima hakati, et ta peab seda nägema.