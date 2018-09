Loomaaed pühendab teemaõhtu kaslastele

Loomaaia ja Ameerika saatkonna koostöös näidatakse loomaaia keskkonnahariduskeskuse saalis kaht sisukat filmi maailma suurte kasside liigikaitsest. Lisaks filmidele väitlevad kaslaste liigikaitse teemadel Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran, Ameerika saatkonna missiooni asejuht Elizabeth Horst ja amuuri leopardi ning amuuri ja sumatra tiigri rahvusvahelise liigikaitseprogrammi koordinaator Jo Cook Londonist.

Väitlus ja filmid on inglise keeles. Teemaõhtu on kõigile tasuta.

12. septembri õhtu kava:

17.00 film "Big Cats. Predators Under Threat" – ilus ja hariv film eri liiki suurtest kaslastest maailmas, mis sobib ka neile, kes inglise keelt ei valda

18.00 Väike joogi- ja suupistepaus

18.15 kuni 18.45 arutelu suurte kaslaste olukorrast maailmas ja sissejuhatus järgmisele filmile

18.45 - 20.15 film "Broken Tail. A Tiger's Last Journey"

Kaslaste kui peiduliste loomade uurimine on tänapäeval lihtsam kui varem, sest kasutamist leiavad uued tehnoloogilised vahendid – elektroonilised kaelavõrud, jälgimiskaamerad jms. Kaslased on kõikjal ohustatud, olgu need maailma ühed suurimad kiskjad tiigrid ja lõvid või hoopis tillukesed, vaid kilo kaaluvad roostekassid Sri Lankal. Kaslaste levik on väga mitmekesine – luitekasse võib leida Põhja-Aafrika kõrbest, lumeleopardid aga asustavad Aasia lumiseid kõrgmägesid, margaid ehk pikksaba pugalkassid turnivad üliosavalt kõrgel puude otsas ja jaaguarid jahivad kaimane ja troopilisi kilpkonni Ameerika veekogude ääres. Vaatamata enamiku kaslaste äärmisele ohustatusele ja kehvale seisule maailmas, on õnneks ka mõningaid edulugusid – näiteks ibeeria ilves on Hispaanias taas looduses levima ja paljunema hakanud.

Teemaõhtu toimub loomaaia keskkonnahariduskeskus.