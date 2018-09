Vaiko Eplik raadiost lahkumisest: ma ei saa siiani aru, miks kinga sain

"Ma tegelikult siiamaani ei saa aru, miks ma kinga sain. Seda peab küsima Heidy Purga ja Margus Allikmaa käest. See ei ole ka mulle enam kuigi oluline. Mulle anti pärast jõuluvaheaega kolm päeva enne tööle naasmist teada, et mul enam tööd ei ole ja pärast seda ma pole enam siin majas töötanud," avaldas Eplik "Vikerhommikus".

Raadiosaadet juhtis Eplik ERR-is umbes kümme aastat tagasi ja tegi seda viis hooaega järjest. "Ma tol ajal olin väga solvunud, mult võeti võimalus leida tööd ka kuskil mujal. See oli halb juhtum ja see oli nõme," tunnistas ta.

Raadiost lahkumise järel jätkas Eplik muusika kirjutamisega ning andis välja mitmeid plaate. Viimane neist ilmus suve alguses ja kannab nime "Uus karjäär uues linnas".

Epliku sõnul oli uus album õnnelik õnnetus, sest suvel kõik puhkavad ja inimesed hakkavad alles nüüd teadvustama, et tal on uus plaat. "Sügisel inimesed tulevad tagasi tööle ja avastavad, et Eplik andis kolm kuud tagasi plaadi välja. Nüüd ma rõõmutsen selle üle ja püüan omalt poolt takka lükata sellele teadmisele," tõdes ta.

Uus album on Epliku sõnul hoopis teistsugune, sest püüdis teha midagi erinevat. "Ma loodan ja mulle tundub, et selle plaadiga mul õnnestus Eplik korraks maha raputada," avaldas muusik.

Epliku sõnul on seda vaja teha juba seetõttu, et Eestis on väga raske püsida muusikuna pikka aega tipus. "Ma arvan, et ka Ivo Linnal on olnud raskemaid aegu. Võib-olla tal on olnud küll alati tööd, aga küsimus on, et millist tööd ja kuidas. On ka siin väga hinnatud lauljad esinenud toidumessil viineritelgis ja laulnud: "toit, kuninglik loit". Kui juba sellised mehed peavad sääraseid asju läbi tegema, hakkad ka sa ise mõtlema, et mis siis veel sind ees ootab," põhjendas Eplik.

Uuel albumil kajastab Eplik päevakajalisi teemasid ja püüab isegi räppida. Värske looming räägib nii lameda maa teoreetikutest, terrorismist, vabadusest kui ka keskkonna hävitamisest. "Seal on üht koma teist, muidugi ka romantikat, kadakaõisi ja diskot. Ma püüdsin kõike teha teistmoodi ja see on siis tulemus," kirjeldas ta oma uut albumit.