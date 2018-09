Aigar Vals avaldas kaks singlit peagi ilmuvalt debüütalbumilt

"Plaani albumi jaoks polnud, kuid see tundus loogiline samm. Ideedest ja lugudest tekkis aja jooksul tervik," rääkis Vals. "Albumil annavad tooni tumedad helimaastikud ja unenäolisus ning neis kogetud õudused ja helgemad hetked. "

"End Game" ilmub 17. septembril ja saab olema kättesaadav voogedastuskeskkondades ning ka tasuta allalaetav. Lisaks ilmub ka limiteeritud kogus kassette.

"Kassetil on oma iseloom ja see on lihtsaim moodus jätta maha füüsiline jälg. Kes tahab, saab albumi tasuta alla laadida ja autoraadio jaoks CD-le kõrvetada. Striimimisteenused on nagunii kõigile kättesaadavad,"märkis Vals.

Tulemas on ka mini-plaadiesitlustuur koos Valgevene bändiga Super Besse. Esitluskontserdid toimuvad 4. oktoobril Viljandi Lennukitehases, 5. oktoobril Tartus Genialistide klubis ja 6. oktoobril Tallinnas baaris Kivi Paber Käärid.

Kõik, välja arvatud trummid, on kodus salvestatud. Albumi miksis ja masterdas Martin Kikas (Ö stuudio).