Perekond Vabarna: hakkasime lausa moose sisse tegema

Anu Välba uuris, kas Sandra ja Jalmar on ikka head ema ja isa.

"Ma vaatasin juba enne, kui me veel koos ei olnud, et see on hea emamaterjal," märkis Jalmar Vabarna. "Ja arvamusel oli tõsi taga."

"Ma teda küll nii ei vaadanud," muheles abikaasa vastu, "aga ma teadsin tema ajalugu lastega, kui palju ta on lastega koos olnud ja ma üldse ei imesta, et ta saab praegu Villemiga väga hästi hakkama."

"Ja muideks," lisas Sandra, "ta on ka selline mees, kes öösel ärkab üles, kui Villem nutab, küsib, kas on abi vaja."

Lavastus "Tönk" jõuti enne poja sündi ära teha, ja juba kolm päeva pärast Villemi sündi esines Trad.Attack! Tallinnas festivali Sweet Spot laval.

"Tunne minna lavale polnud üheksakuise raseduse ja sünnituse järel mitte midagi, tundsin end laval mõnusalt ja kergelt," kommenteeris Sandra Vabarna.

Sooritati augustis ka üks välisfestival, ometi nimetavad noored seda oma esimeseks suveks kodus - nüüd uues kodus Tartus.

"Pole kunagi nii palju vaba aega olnud," nentis Jalmar. "Lausa igav hakkas. Moose hakkasime sisse tegema."

Edasi? Uue plaadi materjal sai juba enne poja sündi osalt valmis, täpsemalt vaadake ja kuulake videointervjuust.