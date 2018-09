Neeme Raud: mul tekkis 40ndate keskel otse-eetri hirm

Kevin Spacey'ile esitatud ahistamissüüdistuste tõttu oli "Kaardimaja" tootmismeeskonnal tükk tegemist küsimusega, kuidas ilma oma tähtnäitlejata edasi liikuda. Lõpuks otsustati, et sari jätkub ja selle kuuenda ja viimase hooaja fookuses on Spacey kaasnäitleja Robin Wright, kes mängib sarjas Spacey tegelaskuju Frank Underwoodi võimule aidanud abikaasat Claire Underwoodi.

"Sa oled teatud asjad elus ära teinud, korraga sul ei leita rolli organisatsioonis, pakutakse igasuguseid väljakutseid, aga need ei ole ka need, ja sa ise ka ei saa täpselt aru, mida sa tahad," rääkis Raud. "Olin pimedas toas, kust otsisin väljapääsu igasuguste abivahenditega."

Neeme Raud, kel täitus 30 aastat ajakirjanikukarjääri, ütles, et lahkus Ameerikasse, sest Nõukogude Liit oli juba nii liigestest lahti, et turistiviisaga oli võimalik minna.

