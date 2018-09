"Ringvaate" reporterid proovisid olümpiavõitja Mo Farahi jooksutrenni

Ibrahim Mukunga kinnitas "Ringvaates", et Mo Farahi poolmaratoni tempot suudab ta tegelikult hoida lausa seitse minutit. "Ma ei karda seda katsumust." Tiidrek Nurme sõnas, et kui ta peaks Mo Farahi tempos jooksma 400 meetrit, siis oleks see tehtav, aga kui 10 kilomeetrit, siis oleks see võimatu.

Kiirus, mida Mukunga, Muttika ja Hermaküla jooksulindil katsetama hakkasid, oli 22,4 kilomeetrit tunnis, mis osutus neile kõigile küllalt keeruliseks ülesandeks. Jüri Muttika pidas sel kiirusel vastu umbes viis sekundit, Hannes Hermaküla kümme sekundit ning Ibrahim Mukunga lausa minuti.