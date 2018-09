Kaitseväe keskpolügoonil avati täna tankide pesula

Briti liitlased kinnitasid "Ringvaates", et uus pesula on hästi varustatud. "Esmalt saame kuivanud sodi roomikutelt maha, siis sõidame läbi vee ja lõpuks laseme voolikust üle," kinnitasid nad ja tõid välja, et pesemine on osa tanki hooldusest, sest pori võib tekitada kahjustusi. "Lisaks, kui me sõidame teedel, ei taha me sodi sinna laiali vedada."

Harjutusvälja ülem leitnant Silver Koit kinnitas, et tankide pesemine on sama oluline kui relvastus- ja varustushooldus, ala korrastamine või isegi enesehügieen. "See käib asja juurde ja sellega säilitad ka nende töö korrasoleku edaspidi."

Toimetaja Teet Teder tõdes, et kuigi ta arvas, et pesuprotsessi esimene takistus raputab meeletult, siis tegelikult kulges see üsna rahulikult. Teise etapina sõideti läbi basseini, mis oli ootamatult sügav ning juht pääses napilt märjakssaamisest. Kolmanda sammuna kasutati kuue kuni kaheksa baarise rõhuga survepesurit.