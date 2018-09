Galerii: Burt Reynoldsi säravad hetked kinolinal

Kevin Spacey'ile esitatud ahistamissüüdistuste tõttu oli "Kaardimaja" tootmismeeskonnal tükk tegemist küsimusega, kuidas ilma oma tähtnäitlejata edasi liikuda. Lõpuks otsustati, et sari jätkub ja selle kuuenda ja viimase hooaja fookuses on Spacey kaasnäitleja Robin Wright, kes mängib sarjas Spacey tegelaskuju Frank Underwoodi võimule aidanud abikaasat Claire Underwoodi.

See pole veel kõik, kuna Reynolds ütles ära näiteks koostööst Julia Robertsiga legendaarses romantilises komöödias "Pretty Woman", andes sellega võimaluse Richard Gere'ile. Enda sõnul polnud tema jaoks ka John McClane'i roll "Die Hardi" märulites ning praegu ei kujuta me neid enam ette ilma Bruce Williseta.

Harrison Fordi kehastatud Han Solo osa "Star Warsis" oleks samuti võinud kuuluda Reynoldsile ning näitleja on tunnistanud, et kahetses sellest loobumist.

