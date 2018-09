Autorite ühing nõuab I Land Soundi korraldajatelt tuhandeid eurosid

EAÜ muusikateoste avaliku esitamise litsentside osakonna juhataja Airi-Ulrike Lillevälja ütles Saarte Häälele, et vaatluse all on Illiku laiul juulis toimunud I Land Sound festival ja augustis muinastulede öö raames aset leidnud Svjata Vatra kontsert. Kuna nende ürituste raames toimus muusikateoste avalik esitus, siis oli korraldajatel vaja sõlmida EAÜ-ga eelnevalt litsentsileping muusikateoste avalikuks esitamiseks. Korraldaja seda aga teinud ei ole, kirjutab Saarte Hääl.

"Korraldajal on kohustus maksta esinejatele esinejatasu, aga ta ei saa maksta autoritasu, kuna autorid on andnud selle meile teostada," selgitas Lillevälja. "Autorid tulevad meie juurde, küsivad, kus on meie tasud? Mina saan öelda, et Paap Uspenski keeldub neid maksmast," lisas ta.

I Land Soundi festivali üks korraldajaid Paap Uspenski ütles Saarte Häälele, et EAÜ on tema jaoks uus asi ja ta on ühingult küsinud selgitusi. "Ma tahan teada, mis alustel raha küsitakse ja kuhu see jõuab," sõnas ta.

Svjata Vatra puhul imestas Uspenski, miks ei võinud bänd talle teada anda, et on EAÜ liige ja osa tasust tuleb kanda ühingule. "Aga kui sulle lennatakse pärast üritust peale ja nõutakse, et maksa mingi summa, siis mulle tundub, et miski asi lonkab," lausus ta.

Mis I Land Soundi puutub, siis Uspenski hinnangul ei ole EAÜ-l sellega seoses küll põhjust mingeid nõudmisi esitada. "Meil on Eesti DJ-d, kes mängivad välismaa muusikat," lausus ta.

Pop-, rock-, jazz-, estraadikontserdi litsentsitasu määr teoste avaliku esitamise eest on 5% sissepääsutasust ilma käibemaksuta. I Land Soundi puhul tähendaks see autoritasudena mitmeid tuhandeid eurosid. "Mis motiveerib mind üritusi korraldama, kui ma jään miinusesse, panen oma naha panti, aga siis tahetakse minult veel üks nahk võtta?" küsis Uspenski.

Lillevälja ütles, et kontserdikorraldajale selgitatakse veel kord autoritasudega seonduvat ja kui see tulemust ei anna, siis on EAÜ valmis nõudega ka kohtusse pöörduma.