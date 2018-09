IDA vallutab reedeti Viru Keskuse

Kevin Spacey'ile esitatud ahistamissüüdistuste tõttu oli "Kaardimaja" tootmismeeskonnal tükk tegemist küsimusega, kuidas ilma oma tähtnäitlejata edasi liikuda. Lõpuks otsustati, et sari jätkub ja selle kuuenda ja viimase hooaja fookuses on Spacey kaasnäitleja Robin Wright, kes mängib sarjas Spacey tegelaskuju Frank Underwoodi võimule aidanud abikaasat Claire Underwoodi.

Neli kuud tagasi Natalie Metsa, Ats Luige ja Robert Nikolajevi poolt algatud, veebi vahendusel kuulajateni jõudev ja Telliskivi Loomelinnakus asuv IDA raadio on napile tegevusajale vaatamata kogunud märkimisväärse kuulajaskonna ja kaasanud muljetavaldava loetelu saatejuhte, kes raadioprogrammi rikastavad nii eriilmelise muusika kui ka asja – ja ajakohaste jutusaadetega. Laia spektriga saatejuhtide loetelust leiab melomaane, muusikuid, kunstnikke, kodanikuaktiviste, arhitekte, disainereid, sotsiaalteadlasi ja pikaajalise kogemusega saatejuhte nagu Tõnu Pedaru, Heidy Purga, Kaarel Valter, Florian Wahl, Regret, Kiwa, Teele Pehk, Reet Aus, Triin Niinemets, Rain Tolk, Hanna-Liisa Uusmaa, Eliann Tulve jpt. Ka uustulnukatele ja asjaarmastajatele on IDA raadio andnud võimaluse end saatejuhina proovile panna.

Tänasest on Viru Keskuses eetris uue ajastu raadio IDA muusikaprogramm, mis edaspidi igal reedel uue valikuga Viru Keskuse külastajaid rõõmustab. Esimene reede toob kõrvu IDA Raadio saadete Must Mesi ja Öömaja muusikavaliku, mille on komplekteerinud melomaanid Heidy Purga, Üllar Siir, Andres Alev, Indrek Alev ja Renno Paat.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel