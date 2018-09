Urmas Viilma "Noorest paavstist": see näitab, et kirik võib olla väga inimlik

EELK peapiiskop Urmas Viilma on juba ära vaadanud neljapäeva õhtul ETV2 eetris jooksma hakkava kvaliteetseriaali "Noor paavst" ning leiab, et tegemist on erakordselt põneva ja ka vastuolulise filmiga.

"Kui vaatasin esimest korda neid seriaali osi, siis loomulikult ma otsisin mingisugust analoogiat ja mis seal salata, mõne koha peal leidsin ka," kirjeldas Viilma sarnasusi enda ja seriaali peategelase vahel. Viilma sai peapiiskopi ametisse vaid aasta enne 2016. aastal linastunud sarja ning on samuti mitmel korral oma vanuseküsimusega silmitsi seisnud.

"Seal on oma dokumentaalloo tunnused, kuigi pole tegemist ühegi päriselt ametis olnud paavstiga," selgitas Viilma, et filmi žanrit on suhteliselt raske määrata. "On draama, seal on must huumor ja ka müstiline pool, see saladus, mis alati paelub inimesi," selgitas ta ning lisas, et tegemist on väga põneva ja samas vastuolulise teosega.

Viilma sõnul tundub sarjas jutustatav lugu täiesti reaalne ja usutav. "Loomulikult on asju, mille puhul muigad vaikselt ja mõtled, kas päris nii olla saab," rääkis ta, kuid leidis, et tõstatatud teemad, küsimused ja vastuolud on pidevalt meedias pildis.

"Ma ei usu, et see seriaal on tehtud selliseks misjonitööks, et tuua inimesi kiriku juurde. Olles näinud kõiki kümmet osa, ma võin öelda, et ära peletada ei tohiks kedagi. Pigem on tal oma selline inimlik ja kutsuv pool, näidates, et kirik võib olla ka vägagi inimlik," rääkis peapiiskop.

Kuigi Viilma on kõiki sarja osi juba näinud, kavatseb ta kindlasti nüüd kõik uuesti üle vaadata.

"Noor paavst" jõuab ETV eetrisse neljapäeva õhtul kell 21.30.