Kuula: Raadio 2 pani Led Zeppelini 50. sünnipäeva puhul ritta bändi parimad lood

Raskeroki ajastu edukaima bändina oli Led Zeppelin ka üks heavy metal'i alusepanija ja nende radadel astuvad noored bändid siiamaani, seejuures ka palju Eesti bändid. Kuid Zeppelin ise astus vägagi kindlates Ameerika folgi ja bluusi radades, tihti niivõrd otseselt kopeerides artiste nagu Sonny Boy Williamson, Muddy Waters või Jake Holmes, et paljud Led Zeppelini esitused viisid nad süüdistusteni, mis enamikel kordadel lahendati väljaspool kohtuhoonet.

Sellest hoolimata sai 50 aastat tagasi Londonis asutatud bändist tõeline gigant, kes oma kaks esimest mängumuutvat albumit avaldas vaid aasta pärast asutamist ehk 1969. aastal. Sellele järgnesid veel "Led Zeppelin III" ja "Led Zeppelin IV" kahe aasta jooksul ja "Houses Of The Holy" ning duubelalbum "Physical Graffiti" vastavalt 1973. ja 1975. aastal. Viimane album "In Through The Out Door" jäi 1979. aastasse, sest John Bonhami surm 1980. aastal tegi lõpu Led Zeppelini algsele loole.

Nende esialgsete albumitega tõi Led Zeppelin rokimaailmasse innovatsioonid, millega nad võtsid üle uue dekaadi ja suunasid selle albumi rockile, ise oma eluaja jooksul omal maal ühtegi singlit avaldamata.

5.-6. "Rock And Roll"

Sobilikult alustame ühe lihtsaima looga oma ülesehituselt ja tähenduselt, kus Led Zeppelin ei peida oma tungi ja vajadust lihtsalt rokenrollida. Lugu ise sündiski spontaansest jämmisessioonist ja jõudis nende neljandale albumile, saades bändi üheks lemmikuks kontsertidel. Koos "Whole Lotta Love'iga" on tegemist ühe põhilise kontserdi lõpulooga.

5.-6. "D'yer Mak'er"

"Houses of The Holy" peale jõudis pala, mis sai Jimmy Page'i suureks üllatuseks algselt kõvasti kriitikat. Inimesed ei võtnud seda tõsiselt ja isegi trummar John Bonham väljendas oma põlgust selle loo vastu. Tegu oli aga reggae't ja doo-wop'i paaripaneva palaga ajal, kui reggae oli juba ülemaailmses mõttes pead tõstnud. Pealkiri ongi mäng Jamaika ümber.

4. "Black Dog"

Taas pala albumilt "Led Zeppelin IV", mille "Black Dog" avab. Lugu on saanud üheks signatuurseks Led Zeppelini palaks. John Paul Jones kirjutas selle riffi, olles inspireeritud jällegi bluusist ja täpsemalt Muddy Watersi märkimisväärsest albumist "Electric Mud". Sellest sai samuti üks kontsertide lemmik.

3. "Kashmir"

Lugu, mille seemned said küntud juba 1973. aastal. Valmis sai ta lõpuks 1975. aasta monumentaalseks duubliks "Physical Graffiti". Jimmy Page ja Robert Plant olid 1972. aastal reisinud Bombaysse ja saanud inspiratsiooni, mis lõi nende ühe progressiivsema teose, kus Page kasutab ebatavalisi kitarrihäälestusi ja kus loo eri osad on erinevates ajamõõtmetes ehk Page'i põhiriff ja Planti vokaal on meelega omavahel nihkes. Kõik neli liiget on kiitnud "Kashmiri" kui nende ühe parimat saavutust.

2. "Immigrant Song"

Üks tuntumaid Led Zeppelini palasid oma galopeeriva rütmi, korduva riffi ja Robert Planti Norra mütoloogiast võetud sõnade ja uiletega. Sobilikult seitsmekümnendatelik rock-seiklus, mis on üks esimesi palasid, mis pähe tuleb, kui räägitakse albumist "Led Zeppelin III". See oli ka üks väheseid lugusid, mis lasti singlina välja, kuigi Ameerikas.

1. "Whole Lotta Love"

Suurt üllatust siin pole, kuna see "Led Zeppelin II" avanud teos on vast üle maailma tuntuim või esimesena pähetorkav Led Zeppelini lugu. Taas Ameerikas eraldi singlina välja antud ja hitiks saanud, samuti Saksamaal. See on üks esimesi riffe, mida teismeeas poisid oma uutel kitarridel õppima hakkavad ja tihti on see ka erinevate rokiriffide ja –lugude edetabelite tipus.

Sageli võisid nad oma kontsertitel selle vaheosa pikaks jämmiks venitada ja sellega lisaloona kontserte lõpetada. Mitte, et see oleks ilma vastuoluta, kuna bluusilegend Willie Dixon kirjutas pala "You Need Love", mille algselt esitas 1962. aastal Muddy Waters ja millele järgnes Dixoni poole õigeks mõistetud kohtuotsus.

Ei ole ka raske mitte tähele panna otsest mõjutust selle loo Small Facesi versioonist, kus Steve Marriotti lõpukarje on Planti poolt üks-ühele kopeeritud.