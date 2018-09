22. septembril toimub ekraanivaba päev

"Kõigis suhetes on kesksel kohal kontakt ja tähelepanu. Neid on vaja ka selleks, et laps suudaks keskenduda ja uusi teadmisi omandada," ütles Püha Johannese kooli direktor ja ekraanivaba päeva eestvedaja Liivika Simmul. "Õpetajatena näeme, et nutiseadmed võistlevad laste tähelepanu nimel. Mõistlik ekraanikasutus aitab aga nii suurtel kui ka väikestel jääda iseenda peremeheks."

Ekraanivaba päeva kampaania eesmärk on mõista läbi jagatud kogemuse, kui puhastav on olla ilma digitehnoloogia pideva sekkumiseta, märgata, mis juhtub siis, kui jätta tähelepanuta meilid, sotsiaalmeedia meeldetuletused ja televiisor ning käia selle asemel hoopis looduses, lugeda raamatut, mängida mänge, koos süüa teha ja lihtsalt olla. Algatajad usuvad, et ekraanivaba päeva kogemus kutsub end kordama, muutes meie lapsed tugevamaks ja tervemaks ning kodud õnnelikumaks.

Ettevõtmisega seotud põhjalikumat infot leiab Tervikliku hariduse fondi kodulehelt. Seal asub ka kampaani alamleht, mille blogis on oodatud kõik jagama oma kogemusi digivabadest hetkedest, nagu ka ekraanivabast päevast. Oma pihtimused on juba kirja pannud mitmed Püha Johannese kooli lapsevanemad, näiteks tarkvaraettevõtte Nortal juhatuse liige Oleg Shvaikovsky, kooli hariduskeskuse juht Irina Pärt ning ajakirjanik Merle Liivak. Inspiratsiooniks on saidile kogutud ka põnevaid artikleid inimese ja tehnoloogia vahekorrast.