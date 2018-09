Duo Rainer Ild andis välja singli peagi ilmuvalt debüütalbumilt

Täna sai alternatiivduo Rainer Ild aastaseks ning andis selle tähistamiseks koos videoga välja uue singli "You Find Me Cute". Uue loo leiab bändi 17. oktoobril ilmuvalt debüütalbumilt, mille esitluskontsert toimub samal õhtul Erinevate Tubade Klubis.

"See on lausa uskumatu reis, mille osaks me aastaga saanud oleme: alles alustasime Sveniga prooviruumis, järgnesid Noortebändi võit, leping plaadifirmaga, esinemised Eesti Muusikaauhindade ja mitmete suurfestivalide laval ning nüüd pusime stuudios debüütalbumi kallal," rääkis omanimelise duo solist Rainer Ild.

""You Find Me Cute" on hea võimalus saada aimu meie tulevasest albumist – temas on meielikku rõõmu, totrust, tõsidust ning reaalsust. Loodetavasti viib see fännid sama elevile, kui meid ennastki. Öeldakse küll, et kahemehe bändi on lihtne ja hea teha. Samas kui tehnikat on meil kahe peale terve bändi jagu, siis vaadake seda videot ja veenduge ise, et ühe mehe unelm võib vahel olla teise mehe õudukas," märkis bändi trummar Sven Seinpere.

Rainer kinnitas, et loo video sai inspiratsiooni bändi reaalelust. "Meil kuidagi on juhtund sel suvel mitmeid kordi, kus esinemisele minnes ei saa ma tehnika transporti teha, sest olen samal ajal teises linnas ning Sven peab seda üksi tegema. Ühel kaunil päeval me siis võtsime operaator Martin Lauri kaasa ja jäädvustasime reaalsuse. Taibukas vaataja saab muidugi aru, et vinti on peale keeratud. Soovitame toimuvat kindlasti viimase sekundini jälgida."

Praegu keskenduvad noored stuudiotööle, sest juba 17. oktoobril näeb ilmavalgust Rainer Ildi debüütalbum, mille esitluskontsert toimub samal õhtul Erinevate Tubade Klubis. "Uus laul ongi nagu meie tulevane album – kütkestav, magus, kelmikas, kergelt soolane ja tähenduslik. Ta on nagu jaanipäeva õhtueel kummi suitsev BMW või nagu jõululaupäeva hommikul kinkidest pungil jõulukuusk," lisas Rainer.