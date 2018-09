"Kaardimaja" jätab sarja viimase hooaja treileris Kevin Spacey tegelaskujuga lõplikult hüvasti

Kevin Spacey'ile esitatud ahistamissüüdistuste tõttu oli "Kaardimaja" tootmismeeskonnal tükk tegemist küsimusega, kuidas ilma oma tähtnäitlejata edasi liikuda. Lõpuks otsustati, et sari jätkub ja selle kuuenda ja viimase hooaja fookuses on Spacey kaasnäitleja Robin Wright, kes mängib sarjas Spacey tegelaskuju Frank Underwoodi võimule aidanud abikaasat Claire Underwoodi.

2. novembril esilinastuva uue hooaja lühitreileris on selge, et "Kaardimaja" ja Netflixi lähenemine on konkreetne ja ilustamata. Selle asemel, et mängida Frank Underwoodi tapmise ideega, näidatakse treileris Claire'i, kes seisab Franki haual ja teeb tema mälestuse nimel viimase mõnitava märkuse, misjärel võtab Claire üle Frankile omase tegelase ja publiku vahelist neljandat seina murdva jutustusviisi. vahendab Vox.

Sarja viimane hooaeg jälgib Claire'i, kellest saab oma abikaasa mantlipärija, kui ta liigub esimesest leedist riigi esimese (fiktsionaalse) naispresidendi rolli.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1 — House of Cards (@HouseofCards) September 5, 2018

Claire on alati olnud sarja kõige keerulisem tegelaskuju ja on kohati isegi veelgi saatanlikum, kavalam ning manipuleerivam kui tema abikaasa, kuid tundub, et ta on samaaegselt ka see, keda demokraatia vajab. See paneb "Kaardimaja" viimase hooaja olukorda, mis teeb sellest sarja kõige aktuaalsema hooaja üldse.