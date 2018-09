Eesti edukaimad Eesti Laulu heliloojad meenutasid Eurovisiooni-hirme

"Ringvaade" rääkis Eesti edukaimate Eesti Laulu heliloojatega, et nende käest küsida, kui hull Eurovisioon ikka on.

"Võiks ju olla, sest hästi palju vaatajaid ja otsesaade, aga tegelikult midagi hirmutavat seal lõpuks ei olnudki, sest me tegime selle lauluga proove nii palju, et põhimõtteliselt kogu see lavale kõndimine ja sealt äraminek kulus meil juba lihasmällu. Seal ei olnudki enam mingit närvi, vaid lõpuks oli see, et davai, teeme ära nüüd," meenutas helilooja Stig Rästa 2015. aastal Eurovisioonil osalemist.

"Kõige hirmuäratavam või kõige paanilisem hetk oli võib-olla kõige viimasest korrast, Kiievist, kust siis minnes juba päris võistlustules poolfinaalis lavale, ei töötanud Laural mikrofon. Enne seda oli ka selline väikene kaos sellega, et helimees ei olnud kõiki neid asju, mida me seal ette kirjutasime, mitte tähele pannud ja sellest tekkis selline ärev olukord. Ebameeldiv tunne jäi sellest siiamaani," meenutas helilooja Sven Lõhmus oma kogemust 2017. aasta Eurovisioonil.

"Pingelisi hetki on Eurovisioonil käies loomulikult olnud. Tavaliselt on need seotud sellega, kui sul on esimesed proovid, millest sõltub hästi palju. Sa veel ei tea, palju sa suudad sealsetele bossidele selgeks teha, milliseid muutusi kõike sisse viia. Need on vast need kõige pingelisemad hetked. Muidugi, kui sa hakkad tundma, et lauljal on äkki mõni raskem hetk, et mõelda, kuidas sellest üle saada ja kuidas tippvormi ajastada nagu sportlastel," meenutas helilooja Mihkel Mattisen osalemist 2013. aasta Eurovisioonil.

Sven Lõhmus märkis taasosalemise kohta, et see sõltub sellest, kui see mõte pähe tuleb. "Aga tõenäoliselt mitte."

Mattisen seda veel ei tea. "Ma ei oska öelda, kas ma lähen see aasta või järgmine või ülejärgmine või üle-üle järgmine. Aga kui ma tegevusala ei vaheta, siis selge on see, et ühel hetkel kindlasti ma sinna karusselli uuesti sukeldun, sest ühtegi teist sellise mastaabiga muusikaüritust Eestis ei ole. See on väga suur ja vägev asi. Kunagi kindlasti."