Laura Põldvere häälekaotusest: pigem tuleb selle mõttega vaimselt hakkama saada

"See on kõigil erinev asi, mis seda põhjustab. Ma ei tea, millega Bono puhul oli täpselt tegemist, aga tean, et tal on varem ka seda probleemi tegelikult olnud ja ta on öelnud, et ta teab, et see mingil määral tuleneb ka tehnika puudumisest. Kui sa pingutad üle, kõri läheb pingesse, siis tõesti häälepaelad ei saa enam vibreerida-funktsioneerida," selgitas Põldvere.

"Eesti Laulu puhul oli aga see, et mul tegelikult olid kahed antibiootikumid peal ehk mul oli tohutult kõrge palavik, mul oli viirus kehas, pluss mul oli häälepaelte põletik, et sealt tulenesid need ülespaistetanud häälepaelad," lisas ta.

Põldvere ütles, et kui on vaja teha otsuseid, kas astuda teda ootava 100 000 inimesega publiku ette või heita voodisse pikali ja lasta häälepaeladel puhata, siis aitab alati arstiga konsulteerimine.

"Enne seda päris laulmist ma rääkisin spetsialistiga, kes vaatas häälepaelad üles, ta ütles ei ole mingit moodustist, et see ei ole vale tehnika tulemusel tekkinud probleem, ja ta ütleski, et see kolm minutit ei teegi häälele tegelikult mitte midagi. Lihtsalt tulebki ennast vaimselt kokku võtta. See pigem ongi vaimselt see küsimus, et kuidas sa saad hakkama selle tundega, sest ma tahan ju väga hästi sooritada ja ennast viia sellesse õigesse mõtlemisse. Ma ei taha, et see oleks poolsooritus."

Samas lisas ta, et sellise palavikuga nagu tal oli, täispikka kontserti ei tasu anda.