Kui seni pääses kõigi osalejate seast poolfinaalidesse 10+10 artisti ning finaali samuti 10, siis nüüd tõuseb see arv 12-le. See tähendab, et poolfinaalides näeb kokku 24 lauljat ning finaali jõuab edasi neist 12.

Oma panuse saavad sellest aastast taas anda ka välismaa ehk oodatud on kõik laulukonkursil osaleda soovivad laulukirjutajad ja -esitajad. Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ütles "Ringvaatele", et kui ta Eesti Laulu peaprodutsendi koha sai, siis talle helistasid mitmed nimekad heliloojad, kes seda temalt ka spetsiaalselt palusid. "Ma ka ise varem selle peale mõelnud."

Küll aga tuleb arvestada nüüdsest osalustasuga, mille suurus sõltub esitatava loo keelest. Eestikeelse laulu osavõtumaks on 25 eurot ja võõrkeelsel 50 eurot. Rahula sõnul on tasu eesmärk selekteerida välja väärt lood, et inimesed ei tuleks konkursile niisama nalja tegema. "Kui juba saadetakse lugu, siis see peab olema korrektne toode," sõnas ta.

Osalustasu tõttu kaob ka senine viimasel minutil andmekandjaga telemajja tormamine, kuna registreerimine läheb pangalingi kaudu veebipõhiseks.

Kogu konkursile laekunud laulude osalustasu kantakse Eurovisioonile jõudva Eesti Laulu võiduloo lavashow fondi. ERR eraldi sellesse enam ei panusta ning kasutatav summa on seega algusest peale avalik. Loomulikult on artistil soovi korral võimalik ise lisakulusid kanda.

Üks suurimaid muudatusi ootab aga ees poolfinaale, mis võtavad samuti kontserdimõõtmed, liikudes live-ülesastumistega Tallinnast välja. Rahula sõnul on selle taga soov jõuda rahvale lähemale, kuid kus täpsemalt kontserdid aset leiavad, seda praegu veel ei tea. "Läbirääkimised käivad," selgitas ta.

Rahula märkis, et ta töötas Eesti Laulu uue reglemendi kallal kogu suve ja testis seda ka kõige edukamate Eesti Laulu autorite peal. "Ma viisin need uuendused sisse, ma rääkisin neile uuendustest, et saada seda tagasisidet ja emotsiooni, mis siis tuleb, ja kõigil olid näpud püsti. Selles suhtes seljatagune on tugev."

Muudatuste vajalikkusest rääkides märkis Rahula, et ennekõike on vaja ajaga kaasas käia. "Mingeid värskendusi on ikka igal pool vaja. Siin laulukonkursil tuleb väike uuendus kasuks."

Kõik Eesti Laul 2019 konkursile esitatud laulud peavad olema täiesti uued ja nende esmaavaldamise õigus jääb ERR-ile poolfinalistide avalikustamise ajal.