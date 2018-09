Raadio 4 kuulajate abiga valmis mänguväljak Käo tugikeskuse lastele

Mänguväljak vastab just selle kooli laste vajadustele ja on planeeritud nii, et seal saaks liikuda ratastooliga. Eriti põnevad on mänguväljakul spetsiaalselt liikumispuudega lastele sobivad kiiged ja muusikainstrumendid, mida saab kasutada ka muusikateraapias.

Raadio 4 kuulajate abiga saadi kokku 16 900 eurot ning ehitusse panustasid ka Tallinna linn ja kool ise. "Jõulurõõmu kuulutus" on üks vanemaid heategevussaateid Eesti elektroonilise meedia maastikul – 2018. aastal toimus see juba 25. korda. Aastate jooksul tehtud heategevuse eest on Raadio 4 tunnustatud UNICEF-i Sinilinnu aastapreemiaga.

Raadio 4 toimetus soovib lastele mõnusat lustimist mänguväljakul ning tänab kõiki annetajaid abi ja südamlikkuse eest.