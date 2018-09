Raadio 2 reedest hommikusaadet hakkab juhtima Katriin Tralla

Küti-Uuetoa talus elab ligi sada kukke, kel kõigil oma kõvahäälne arvamus. Kuidas sellises elamises vastu pidada? Talu perenaine kinnitas, et kukkedega tal närv puhkab, mis sellest, et nad nii kõva häält teevad.

Saatejuhid lubavad, et reedene saade saab olema endiselt sama inforikas ja muhe. "Toome teieni poliitikute varjatud küljed, selgitame välja, mis on olnud nädala kõrghetked ja kui hästi läheb, viime kuulajate kõrvad stuudiost väljagi," selgitasid nad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel