Anu Saagimi lameda maa teemaline saade ei jõudnudki Tallinna TV eetrisse

Küti-Uuetoa talus elab ligi sada kukke, kel kõigil oma kõvahäälne arvamus. Kuidas sellises elamises vastu pidada? Talu perenaine kinnitas, et kukkedega tal närv puhkab, mis sellest, et nad nii kõva häält teevad.

"Kuna Anu Saagim loobus antud projektist, jääb see saatesari hetkel käivitamata," selgitas Raudjärv ja lisas, et sel sügisel tuleb Tallinna Televisiooni eetrisse mitmeid põnevaid uusi projekte, kuid seda, mis antud eetriaja endale võtab, nad hetkel veel ei tea. "Anname seda peagi teada."

Tallinna TV juhatuse liige Revo Raudjärv kinnitas ERR-ile, et nad vaatasid saate "Telegram Anu Saagimilt" valmimise järgselt üle ning see ei vastanud nende ootusele. "Seega tuli vastu võtta otsus, et saade ka eetrisse ei lähe," sõnas ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel