Galerii: Kärmase intervjuu Neeme Järviga avab maestro ootamatust ja isiklikust küljest

Küti-Uuetoa talus elab ligi sada kukke, kel kõigil oma kõvahäälne arvamus. Kuidas sellises elamises vastu pidada? Talu perenaine kinnitas, et kukkedega tal närv puhkab, mis sellest, et nad nii kõva häält teevad.

Viie minuti pikkust isutekitajat intervjuust on võimalik vaadata täna õhtul kell 20.00 algavas "Pealtnägijas". Täispikk intervjuu on ETV eetris laupäeval, 8. septembril kell 20.00.

"Ühelt poolt on ta lugematuid tunnustusi pälvinud 81-aastane maestro, kes juhatanud üle 150 orkestri, salvestanud umbes 500 plaati ja pannud aluse dirigentide dünastiale, mis täidab aukartusega igaühe, kes vähegi sellele mõtleb," jagas Mihkel Kärmas oma emotsioone. "Teisalt on Neeme Järvi kolme lapse isa ja kaheksa vanaisa ning erakordselt soe inimene ja suurepärane vestluspartner," lisas ta.

