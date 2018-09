Moekunstikino keskendub sel aastal legendaarsetele moeloojatele

Küti-Uuetoa talus elab ligi sada kukke, kel kõigil oma kõvahäälne arvamus. Kuidas sellises elamises vastu pidada? Talu perenaine kinnitas, et kukkedega tal närv puhkab, mis sellest, et nad nii kõva häält teevad.

MoeKunstiKino programmi kuulub 9 dokumentaalfilmi, teiste hulgas näiteks "McQueen" , "Kusama: lõpmatus" , "Westwood: punkar, ikoon, aktivist" , "Christian Diori kavandid" , "Mida mehed kannavad" ning "Kollane on keelatud" . Filmidele teevad sissejuhatuse kohalikud moeeksperdid Britt Samoson, Piret Puppart, Xenia Joost jne. Filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega, filmil "McQueen" on eestikeelsed subtiitrid.

