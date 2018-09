Ivo Linna tegi sotid selgeks: on ta nüüd Ivo, Iivo või Iff

"Mina olen stuudios see piinaja," muigas Linna, et just tema asub uues telemängus võistlejatega tegelema ning püstol-reporter Pille-Riinu (näitleja Liisa Pulk) ülesandeks on külastada erinevaid kohti Eestimaal.

"See on ka saatejuhile hariv," tunnistas Linna, et ei oskaks ise pea pooltele mängus esitatavatele küsimustele vastata.

Laulja on ise lisaks mälumängu-hobile ka tuline ristsõnade lahendaja, eriti kiidab ta Villu Tamme koostatud mõistatusi.

Owe Peterselli sõnul ajab teda sageli segadusse asjaolu, et Ivo Linna ise hääldab oma nime Iivona ning uuris, kuidas oleks siis ikkagi õigem laulja poole pöörduda.

"Ma ei tea ise ka, miks ma seda teen," põhjendas Linna enda Iivoks kutsumist. "Võib-olla sellepärast, kui karminäoline õpetaja koolis ütles: "Nii, Ivo Linna, palun tahvli juurde!". Vot midagi ametlikku tundub sellest. Võib-olla see on suupärasem enda jaoks," selgitas ta. Aga tegelikult on Linnat juba ammusest ajast kutsutud lihtsalt Iffiks ja sellega on ta harjunud.