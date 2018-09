Vikerraadio sügis toob huumorit, tulevikuvisioone, välisvaateid ja uusi tegijaid

Alates 10. septembrist on esmaspäeviti kell 14.05 eetris välismaailma teemasid kajastav "Välistund". Saatejuhid on Indrek Lepik, Indrek Kiisler ja Peeter Kaldre. Vikerraadio päevakommentaatorite ridadesse astus äsja rahvusringhäälingu kultuuriportaali juht Valner Valme.

Iga kuu viimasel teispäeval on arstid ja tervisespetsialistid kell 23 "Öövalves", et kuulata otsesaates ära inimeste tervisemured ja jagada asjalikke soovitusi. "Öövalves" ei ole tabuteemasid, piinlikke küsimusi, tühiseid probleeme ega tasulist vastuvõttu. Saatetundi juhib Meelis Süld.

Uus huvitav nähtus Vikerraadio sügiskavas on laupäeval, 29. septembril kell 17.05 alustav "Raadio JAIK" – Von Krahli teatri, Vikerraadio ja Eesti teaduste akadeemia koostöös sündiv 12-osaline saatesari, mis pakub arutlusi ja visioone elust Eestis ja maailmas 25 aasta pärast. Saate aluseks on loengusari "Elu pärast Google'it", mis stardib sel teisipäeval, 4. septembril kell 18 Von Krahlis avaliku salvestusega, kuhu on oodatud ka publik.

