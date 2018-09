Pärnus saab sel nädalal tutvuda türgi kultuuri ja tavadega

Riikide nädalate korraldamine on Pärnus ammune tava. Alguses korraldas nn teemanädalaid linnavalitsus, kes alustas 15 aasta eest Portugaliga. Siis võttis asja sujuvalt üle Raeküla vanakooli keskus, neilgi on see juba seitsmes aasta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu jaanuaris läks vanakooli keskuse juhataja Piia Karro-Selg Türgi saatkonda, kelle abiga saadi kokku huvitav programm.

Türgi suursaadik Hayriye Kumascioglu avaldas pärnakatele tunnustust, sest selliseid nädalaid, kus ta oma riiki saaks tutvustada, pole mujal olnud. Suursaadik tõi mõne näite Eesti ja Türgi erinevustest.

"Parim näide on sebra-ülekäigurajad. Türgis ei torma me kunagi ülekäigurajale, see on kõige huvitavam. Aga siin on see kõige ohutum asi. See on ohtlik juhtidele, sest nad peavad olema tähelepanelikud. Meie keelte grammatiline ülesehitus on sarnane, meil pole sugusid," rääkis Kumascioglu.

Suursaadik avaldas lootust, et üha rohkem eestlasi tuleb Türgiga tutvuma, sest ka lennuühendus on praegu väga hea.

Piia Karro-Selg ütles, et riike tutvustavad nädalad on olulised, sest mitte igaühel pole raha kauget reisi ette võtta või ei luba seda tervis, aga nii saab kaugest riigist päris hea ettekujutuse.

"See konkreetne nädal sündis tänu sellele, et meil oli siin Türgi noormees - austusest tema kultuuri vastu. Tegelikult on see ju nii põnev. Ma arvan, et ma olen ainuüksi selle ettevalmistamise käigus palju rikkamaks saanud," ütles Karro-Selg.