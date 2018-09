Elu ligi saja Toomase-nimelise kukega: "Närv puhkab, mis sellest, et nad nii kõva häält teevad"

Küti-Uuetoa talus elab ligi sada kukke, kel kõigil oma kõvahäälne arvamus. Kuidas sellises elamises vastu pidada? Talu perenaine kinnitas, et kukkedega tal närv puhkab, mis sellest, et nad nii kõva häält teevad.

"Me tegime kõige esimese aia ära ja siis mõtlesime, et hops, oma magamistoa akna alla, et kas teeme edasi või? Aga nüüd enam ei sega, nii et ei ole hullu," rääkis "Ringvaatele" Küti-Uuetoa linnufarmi perenaine Marika Hunt.

Täiesti vait on kuked umbes õhtul kella üheteistkümnest hommikul kella neljani. Neljast umbes algab ka äratus. Aga igal hommikul Hunt neljast üleval ei ole. "Mees läheb kella kuuest tööle ja mina hakkan kell kaheksa talitama."

Hunt kolis koos abikaasaga Küti-Uuetoa tallu 28 aastat tagasi. Linnufarmiga on nad tegelenud 20 aastat, viimasel ajal juba teadlikuma kollektsioneerimisega.

"Tänase seisuga peaks olema 36 erinevat liiki ja värvikombinatsioonidest on 86. Sadat ei tule täis Eesti vabariigi jaoks," märkis Hunt.

Kõikide kukkede nimi on Toomas.

Kui Hundil on vaja rohkem külaseltsiga tegeleda, siis on tal abiks 9-aastane pojapoeg Mihkel Mattias, kes teadis rääkida "Ringvaatele" oma kogemusest tigeda võitluskukega. "Kuked võitlevad rohkem nagu jalgadega. Hüppavad ja löövad jalgadega, lähevad tagasi ning hüppavad ja löövad siis uuesti." Mihkel Mattias oskab farmi külastajatele teha ekskursioone nii vene kui ka inglise keeles.

Talus on kokku 11 Eesti kukke. "Ülejäänud on kõik Poolast, Tšehhist, Leedust, Ungarist toodud," nimetas Hunt.

Hunt rääkis, et iga kord, kui nad kodust ära lähevad, juhtub midagi. "Üks aasta oktoobris oli mink või keegi käinud laudas tibudega kana juures ja puuris kõik pead ära söönud tibudel." Pärast seda tegid nad lauda loomakindlaks. "Nüüd ei saa kassid ka enam lauta."

Praegusel ajal käivad metsloomadest luuramas igasugused kotkad. "Nii konnakotkas, tavaline kotkas. Rebane muidugi. See aasta väga suurt kaotust ei ole, eelmine aasta läks ikka väga palju parte rebasele."

