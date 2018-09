Säästublogija: tühi külmkapp ei ole vaesuse märk, vaid tähendab, et ma olen oma toidukorrad ära planeerinud

"Inimestel on erinevad oskused ja hobid, et üks variant on Taxify, Wolt ja igasugused sellised asjad, kus saab oma autojuhilubadele rakendust leida. Aga on ka neid, kes on tublid korilased ja teevad käsitööd ning kellel on oskused. Näiteks mõni keel, et nad tõlgivad. Kes oskab pildistada, kellel on kaamera ja soov hobifotograafina kätt proovida, siis on olemas pildipangad, kus saab teenida raha. Igasuguseid erinevaid võimalusi," kirjeldas Mirjam Hunt lisaraha teenimise võimalusi.

Ise otsustas Mirjam lisaraha teenimiseks koos oma blogi lugejaga teha viimase mahetomatitest pastat ja seejärel see maha müüa. "Üksainus pärastlõuna. See tomatite kasvatamine võttis muidugi rohkem aega. Aga panime purki 59 purgitäit pastakastet ja müüsime maha 4 eurot purk. Kõik oli hästi mahe, seal oli igasuguseid ürte – väga hea kraam oli ja see läks nagu soojad saiad. Käest kätte müük ja peaaegu 250 eurot. Miinus see tomatite kasvatamine," kirjeldas Hunt.

Samas ta seda järjepidevaks lisaraha teenimise meetodiks ei pea. "Ma arvan, et on võimalik paremini teenida kui igapäevaselt tomateid kasvatades. See ei ole minu suurim anne pidada talu."

Hundi kaassäästjate teenitud lisaraha suurus erineb. "Osad inimesed nagu minagi on oma oskustest ja hobidest teinud üldse oma püsivad sissetulekud. See on väga seinast seina. Kes 10–20 eurot, kes mitusada nagu meil juhtus."

Hundi viieliikmelisel leibkonnal ei olnud eelmise aasta lõpus säästukontodel veel ühtegi eurot. "Nüüd on puhvris mitu tuhat eurot." See raha on tulnud ka ekstreemsetest ettevõtmistest nagu 50-eurone nädala toidueelarve.

"Tühi külmkapp ei ole vaesuse märk. Kui ma olen planeerinud oma toidukorrad ära, siis mul ongi kord nädalas kapp tühi ja ma täidan selle uue toiduga, mitte ei loobi 2 nädalat vana toitu prügikasti, sest mul ununes see kuhugi külmkapi tagumisse nurka," selgitas Hunt.

Ta kinnitas, et ükski temaatilistest säästukuudest – olgu see toit, transport, meelelahutus jne – pole olnud täiesti mõttetu. "Sellepärast, et kujunenud harjumused. Näiteks meelelahutuskuu. Null eurot meelelahutusele. Ma ei taha kellelegi öelda, et ärge minge teatrisse, vastupidi. Aga nüüd me käime lastega raamatukogus. Varem ma ei käinud lastega iganädalaselt raamatukogus. Aga nüüd ma teen seda, sest see on nii elementaarne asi, mille peale ma varem ei tulnud." Näiteks autovabal kuul avastas Hunt enda jaoks rongisõidu.

Kõrvale pandud paarituhande euro eest on Hundi pere planeerinud oktoobriks omale 11-päevase soojamaa reisi Küprosele.