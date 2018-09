Tallinn Comedy Festivalil astuvad üles ligi 20 koomikut

Lisaks näeb Stephen K Amost laval päev varem aset leidval suurel Tallinn Comedy Galal, kus rohkem kui kümnel esinejal on piiratud aeg, et esitada oma parim materjal. Galal astuvad üles veel Henrik Kalmet, Mattias Naan, Tigran Gevorkjan, vene koomik Artur Chaparyan, Kristel Aaslaid ja teised.

Tallinn Comedy Festivali peaesinejaks on Briti heatujukoomik Stephen K Amos. Viimase aasta jooksul on Stephen esinenud igal pool üle Suurbritannia, Šveitsis, Hollandis, Taanis, Saksamaal, Belgias, Kreekas ja Austraalias - kaks aastat tagasi astus ta üles ka Eestis. Tallinnas astub Amos üles oma uue showga "Bouquets and Brickbats", mis toimub kinos Sõprus 11. oktoobril.

