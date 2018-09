Raadio 2 õhtuse vööndi uus hooaeg toob nii lendavat elektroonikat kui ka kurja indie-muusikat

Suvel alustanud saatesari "Indie-Disko", milles Raul Saaremets, Erik Morna, Siim Nestor, Villu Kraan ja Sander Varusk mängisid indie-klassikat ja ka uusi pärle, kolib pühapäevalt kolmapäevale ning saatetegijad lubavad, et kõlama saab tumedam indie-rock. Värske saade kannab nime "Kuri Indie" ning on eetris üle nädala kolmapäeviti kell 20.00. Üle nädala on samal eetriajal kõlamas aga USA juurtemuusika, kui eetris on Jan Berkovitchi "Metamericana".

Kolm aastat vahepeal puhanud Andres Meltsi autorisaade "Röntgen" naaseb samuti Raadio 2 eetrisse. 11 aastat tagasi alustanud saade uurib pidevalt kasvava, areneva ning muutuva tumemuusika erinevaid vorme. Kõlama saab muusikat industrial'ist muskliga techno'ni ja rütmimürast elektroonilise kehamuusikani ehk muusika, mis võiks kõlada tontpimedal keldrireivil. Eetris kolmapäeviti kell 23.00, mistõttu muutub ka heavy metal'ile keskenduv saade "Metallion" kahe tunni asemel tunniseks.

Neljapäevane saatekava teeb läbi suuri muudatusi. Varem kolmapäeviti funk-muusikale keskendunud "Estonian Funk Embassy" on kolinud neljapäeval kell 20.00 peale.

Uued saated jätkavad sarnase muusikaga, sest neljapäeviti kell 21.00 hakkab eetris olema Johanna Tenso saade "Soulmate", mis uurib soul-muusika erinevad varjundeid alates Memphisest lõpetades Põhja-Inglismaa klubidega. Kõlama saavad nii ballaadid kui ka tantsupõranda hitid.

Neljapäeval kell 22.00 täidab Raadio 2 eetris abielupaari Luke ja Madleen Teetsov-Faulkneri saade "Lost In Music". Nad on lubanud alustada endale südamelähedastest toonides, kuid viia end ka mugavustsoonist välja avastada uut. Saate käigus jutustavad nad muusika kõrvale ka lugusid igapäevast, hõikavad mikrofoni rõõmsat naeru ja võtavad seltsi huvitavaid külalisi.

Värskete saadete tõttu muutub ka Raadio 2 kõige legendaarsem saade "Vibratsioon", mis nihkub tuttavalt eetriajalt tunni võrra hilisemaks. Alates septembris algab "Vibratsioon" igal neljapäeval kell 23.00 ning kestab edaspidi vaid tund aega.

Reedene saatekava jääb küll õhtuse vööndi saadete koha pealt samaks, kuid mitmed seni hilistel tundidel kõlanud saated võtavad koha sisse hoopis päevases vööndis. Peeter Ehala ja Sander Möldri juhitud "TIKS" on edaspidi eetris igal reedel kell 16:05 ning Dj TSR'i, Jaan Jaago ja Kaspar Leivo kaasaegse tantsumuusika saade "Öötöö" igal reedel kell 17:05.

Laupäevases saatekavas toimub nimevahetus - saatejuht Kevin Park, kes vedas varem "Kaablit", vastutab alates septembrist saatesarja "Parkla" eest. Üle nädala laupäeviti kell 23.00 eetrisse minevas saates kõlab elektroonilise muusika obskuurne žanritevaheline reis.

Sama eetriaega laupäeval kell 23:00 jagatakse üle nädala Mari-Anna Miller vastuolulise klubimuusika saatega "Hard Feeler". Saade kolib raadiost välja igakuise üritustesarja Hard Feeler raames, kus astuvad üles pretensioonikad DJ'd nii Eestist kui välismaalt.

Uue eetriaja on leidnud ka Riia house-muusika spetsialistide Taran & Lomovi saatesari "Amber Muse", mis on reede asemel eetris laupäeviti kell 00:00.

Õhtusest vööndist on pühapäeva pärastlõunasse kolinud KA Sander Varuski popmuusika ajaloole keskenduv "Popikroonikad". Saade on eetris pühapäeviti kell 16:05.

Viimase uue õhtuse vööndi saatena alustab Valner Valme autorisaadet "Lift", kus hakkab igal pühapäeval kell 20:00 kõlama lendavat elektroonikat, kosmosejazzi ja urban-nõidust. Ühtlasi ei ole välistatud episoodiline kultuurikommentaarium.